MotoGP, Rossi: "Sofferto il poco grip, ma il risultato è abbastanza positivo"

30 gennaio 2018

Nonostante gli sia davanti di una sola posizione, Marc Marquez sembra decisamente più tranquillo di Rossi. "Sono molto felice perché abbiamo lavorato duramente. In generale, ritengo che Dani (Pedrosa, ndr), Cal (Crutchlow, ndr) e io stessimo lavorando in modi leggermente diversi e su obiettivi differenti. Comunque abbiamo raccolto molte informazioni che saranno utili a Honda come base per gli sviluppi futuri", ha spiegato il campione in carica.



Alla fine, comunque, il più sorridente di tutti è stato Jorge Lorenzo, veloce come nessuno mai a Sepang. “Parto da Sepang molto soddisfatto del lavoro che abbiamo fatto in questi tre gorni, non solo per il tempo che ho ottenuto, ma anche perché sono convinto che la moto sia migliorata in molti aspetti rispetto allo scorso anno. Adesso la sento più adatta al mio stile di guida e sono più a mio agio quando la guido, ma dobbiamo ancora capire alcune cose per poter sfruttare al massimo il suo potenziale. Siamo solo all’inizio dell’anno però ho già delle buone sensazioni e adesso sarà importante poterle confermare anche nel prossimo test in Tailandia”, il bilancio dello spagnolo. Sulla stessa lunghezza d'onda anche Andrea Dovizioso: "Sono stati tre giorni di test molto interessanti e ce ne andiamo da Sepang con delle sensazioni molto buone. La caduta dell'ultima mattina ha un po’ complicato il nostro programma, ma alla fine abbiamo fatto ancora un’uscita con la Desmosedici GP17 e potuto confrontare alcuni dati che ci hanno confermato i miglioramenti della nuova moto, soprattutto a centro curva. Sinceramente non mi aspettavo un miglioramento così evidente in questo primo test e adesso dovremo confermare anche nei prossimi circuiti che siamo sulla strada giusta”.