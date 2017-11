MotoGP, Rossi: "Pensiamo al 2018" Il pesarese: "Cercheremo di utilizzare i test di settimana prossima per la nuova stagione"

Domenica a Valencia si chiude il Mondiale 2017, ma Valentino Rossi è già proiettato alla prossima stagione. "Non lotteremo per il titolo - ha spiegato il Dottore - ma vedremo di renderla una buona gara e cercheremo di utilizzare il test di due giorni della prossima settimana per iniziare a lavorare per la stagione 2018". Gli fa eco Maverick Vinales: "Siamo già concentrati sulla prossima stagione e vogliamo sfruttare questa settimana per lavorare".

Domenica a Valencia il titolo è un discorso a due tra Marc Marquez e Andrea Dovizioso. Un buon motivo per concentrarsi già sul 2018, in quella che in casa Yamaha dovrà essere la stagione del rilancio. "L'ultima gara della stagione è arrivata. Non è stato una finale di stagione emozionante - ha ammesso Valentino - ma durante le tre gare in Asia e Oceania abbiamo raccolto altri dati per lo sviluppo della moto e siamo sempre stati soddisfatti. Speriamo che ci sia un ottimo tempo a Valencia per lavorare nel modo migliore"

VINALES: "LAVORIAMO PER IL 2018" Il suo 2017 era iniziato alla grande, ma poi non si è chiuso secondo le aspettative. Maverick Vinales vuole chiudere l'anno con un podio. "Arrivo a Valencia con uno stato d'animo molto positivo. Dopo le ultime tre gare in Asia e Oceania ho trascorso un po' di tempo a casa, allenandomi e rilassandomi - ha spiegato Il Ricardo Tormo è una pista che mi piace, ha un layout che si adatta molto bene al mio stile di guida. Ci aspettiamo condizioni meteo buone per tutta la settimana, quindi cercherò di spingere e dare il 100% per finire la stagione con un bel podio". Poi fa eco a Rossi. "Siamo già concentrati sulla prossima stagione e vogliamo sfruttare già questa settimana per lavorare".

