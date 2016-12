MotoGP, Rossi: "Non sono ancora abbastanza veloce"

"Non sono ancora abbastanza veloce ma il feeling con la moto non è così male e possiamo migliorare se lavoriamo nella maniera giusta". Con queste parole Valentino Rossi analizza il venerdì di prove libere del Gran Premio di Francia . Nella seconda sessione il Dottore ha chiuso al sesto posto ed è comunque soddisfatto: "Nel pomeriggio ci sono stati miglioramenti. Alla fine ho fatto un buon giro e anche il mio passo gara è abbastanza buono".

Il Dottore prosegue poi parlando delle sensazioni avute nelle libere di oggi e delle prestazioni della sua Yamaha: "Abbiamo lavorato sulle gomme ricevendo buone informazioni. Dobbiamo migliorare nel primo e terzo settore. Ho provato entrambe le mescole e mi sono trovato meglio con la dura. Penso possa essere una buona opzione per la gara ma dipenderà dalla temperatura e dalle condizioni della pista".

Nonostante il secondo crono, non sembra contento Jorge Lorenzo: "È una pista molto diversa da Jerez (dove lo spagnolo ha trionfato, ndr), l'asfalto è più freddo, siamo stati più attenti e abbiamo conservato un po' di margine con la moto. Non sono del tutto soddisfatto perché possiamo tenere un ritmo molto più alto - ammette il pilota Yamaha -. Sono gli altri a essere preoccupati? Mah, c'è ancora molto lavoro da fare".

Da tenere d'occhio sono certamente le Ducati. In particolare quella di Andrea Dovizioso che ha chiuso primo in mattinata e terzo nel pomeriggio: "Va molto bene - spiega -, siamo veloci e questo aiuta tutto il lavoro del week end. Non ho nemmeno usato la gomma più veloce, proprio per lavorare in ottica gara e sono davvero contento. Forse solo Lorenzo ha mostrato un passo migliore del nostro. L'avvio è estremamente positivo e possiamo concentrarci su un lavoro di finitura per il week end".

E' sceso in pista, invece, con una spalla lussata Andrea Iannone undicesimo nelle seconde libere: "Il dolore è tanto e soffro molto - ammette l'abruzzese -, è uno dei week end peggiori della mia carriera e anche se abbiamo provato a cercare qualcosa contro il dolore, non è servito a tanto. La moto non va male, i ragazzi stanno lavorando molto e stiamo crescendo: stringendo i denti correrò e cercherò di prendere dei punti, am con un dolore così non riesci a guidare in modo naturale e ti blocchi".