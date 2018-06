MotoGP, Rossi furibondo con Marquez: "Non ha rispetto"

8 aprile 2018

Valentino Rossi è su tutte le furie e non usa giri di parole dopo l'incidente con Marquez in Argentina: "Fortunatamente sto bene, almeno quello - ha detto il pesarese - Qui c'è da farsi male, Marc non ha nessun rispetto per gli avversari. Io ho paura a stare in pista con lui. Lo fa apposta, è recidivo e io non mi sento tutelato. La Direzione Corsa o qualcuno deve fare qualcosa, qui c'è da farsi male sul serio".

L'affondo di Vale è di quelli durissimi: "Oggi è andato contro 4-5 piloti diversi. Lui ti punta la gamba, consapevole che se ti prende tra la gamba e la moto ti butta a terra ma lui rimane in piedi. In generale uno può pensare che sono cose che succedono, ma lui è recidivo, basta guardare quest'anno: in Qatar ha preso Zarco, qui ha cominciato a fare il matto già da venerdì sfiorando Vinales, poi si è ripetuto in qualifica con me e Dovizioso. Non parliamo neanche delle regole: gli si è spenta la moto prima dell'avvio e l'ha rimessa in griglia girando contromano. Avrebbe dovuto rientrare in pit-lane. Lui fa quello che gli pare. Alza la competizione a un livello pericoloso, io ho davvero paura".



Rossi è tornato anche sul famigerato episodio del 2015: "Lui con me si comporta peggio che con gli altri. Nel 2015 mi ha fatto perdere il mondiale apposta. Se mi chiede scusa una volta va bene. Adesso basta, mi sento preso in giro. Spero che non mi parli più e che nemmeno mi guardi".