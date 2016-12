MotoGP: Rossi attento, anche i numeri sono con Lorenzo

Ma analizzando i numeri delle ultime 4 gare emerge che chi ha fatto più punti è Marquez, a quota 90, seguito da Lorenzo, 74, poi Rossi, 73. Segno che senza tre ritiri Marc sarebbe ancora in piena corsa per il mondiale, visto che la coppia Yamaha è sempre arrivata a punti nel 2015. Cambia a favore di Lorenzo anche il bilancio nei testa a testa con Rossi. Dopo 11 gare il confronto vede in vantaggio Jorge, che per 6 volte ha tagliato il traguardo davanti al compagno di squadra. Un numero riuscito in 5 occasioni anche a Marquez, che nel passivo deve pur mettere tre occasioni da zero in casella. Insomma per il Dottore lo scenario ha subito una brusca inversione di tendenza, sottolineato anche dalla gara priva di smalto di Brno. Una domenica per certi versi anomala che Rossi affrontava con un minimo di ottimismo dopo prove e qualifiche, senza dover pensare alle rivoluzioni dell’ultimo minuto.