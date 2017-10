MotoGP, Rossi: "Aiutare Viñales per il Mondiale? Vedremo cosa chiede Yamaha"

12 ottobre 2017

Valentino prende tempo: è pronto per il Gp di Motegi , questo sì, ma quale strategia utilizzerà in gara ancora non si sa. Con Viñales in lotta per il Mondiale (Marquez guida con 16 punti su Dovizioso e 28 sul compagno di team di Rossi), bisognerà infatti capire cosa chiede la Yamaha: "È una situazione interessante - ha detto a questo proposito Rossi - ma anche strana: di solito la Yamaha lascia sempre le cose piuttosto aperte in questi casi".

"Di solito avere una settimana in più fa perdere il ritmo - ha continuato Valentino prima del GP del Giappone - ma a me ha fatto comodo perché ho avuto più tempo per poter recuperare. Sto meglio, la gamba è migliorata, ho anche girato in moto al Ranch ed è stato bello, anche se a poggiare il piede ho un po' di dolore". E' un finale di stagione molto impegnativo, c'è un titolo ancora da decidere e per Valentino un podio finale da conquistare: "Sulla carta la pista di Motegi è, delle tre, quella che ci mette meno in difficoltà con la gomma posteriore ma dobbiamo solo andare in pista e vedere. Se fosse bagnato sarebbe un peccato, anche se girando dal venerdì sul viscido avremmo la probabilità di lavorare a fondo e sistemare al meglio la moto".



Marquez, Dovizioso, Viñales: ma Rossi si aspetta che la Yamaha gli chieda di aiutare il compagno? "E' una situazione strana. Bisognerà vedere quello che decideranno Yamaha, Honda e Ducati e se chiederanno a me, Dani (Pedrosa) e Jorge (Lorenzo) di dare una mano ai loro compagni. Ma di solito la Yamaha lascia sempre le cose piuttosto aperte in questi casi"