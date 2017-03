MotoGP Qatar: vince Viñales su Dovizioso, terzo Rossi

Non è mancato proprio nulla nella prima uscita stagionale della Moto GP in Qatar. Una gara che sembrava maledetta dalla pioggia, partita con oltre 40 minuti di ritardo a causa dell'acqua caduta immediatamente prima della partenza e invece trasformatasi in una girandola di emozioni senza fine.



Alla fine la vittoria è andata a Maverick Viñales, da tutti indicato come il favorito numero uno dopo il dominio dimostrato nelle libere e la pole position conquistata grazie ai tempi combinati. Ma per il fenomeno catalano non è stato il monologo che qualcuno si aspettava. Partito male (condizionato anche dai timori legati all'asfalto umido), ha dovuto guadagnarsi il primo successo a bordo della M1 facendo a carenate con tutti gli altri big, fino al duello da infarto ingaggiato negli ultimi giri con Andrea Dovizioso. All'italiano della Ducati, partito con la morbida al posteriore, non è bastata la netta superiorità della Desmosedici GP17 sul rettilineo per restare davanti all'ex Suzuki e alla fine è arrivato un secondo posto che lascia comunque sensazioni più che positive in vista dei prosismi appuntamenti della stagione.



Può gioire anche Valentino Rossi, in difficoltà per tutto il weekend ma sempre capace di tirare fuori il coniglio dal cilindro quando le cose contano davvero. Il Dottore, partito dalla decima posizione in griglia, è stato autore di una splendida rimonta fino alla terza posizione e si è lasciato alle spalle anche Marc Marquez, che sembrava dover essere l'unico vero rivale di Viñales e che invece si è spento col passare dei giri. Rossi ha chiarito ancora una volta, se mai ce ne fosse stato bisogno, che non si può mai darlo per spacciato in partenza.



Resta il rammarico per Andrea Iannone e la sua Suzuki, che sembravano davvero in palla nei primi giri, ma che sono stati costretti al ritiro dopo una scivolata in curva. Per il pilota abruzzese ci sarà comunque l'occasione di riscattarsi nel corso di una stagione che, viste le premesse, lo vedrà certamente tra i protagonisti.



Out anche Zarco, sulla Yamaha del team Tech III, partito fortissimo e addirittura scappato davanti a tutti nei primi giri grazie alla gomma morbida al posteriore, ma poi finito anche lui nella ghiaia. Sesto a sorpresa Aleix Espargaro sull'Aprilia, dietro a Dani Pedrosa. Solo undicesimo un Jorge Lorenzo mai apparso in palla in questo weekend qatariota.



Il motomondiale riparte ora dall'Argentina, dove i piloti proveranno a replicare lo spettacolo andato in scena in Qatar. Viñales è partito forte, ma mai come quest'anno la lotta per il titolo sembra più incerta. Se il buongiorno si vede dal mattino, o meglio, dalla notte del deserto...ne vedremo delle belle.