MotoGp Qatar, sole sul warm up: la gara non sembra a rischio

È finalmente tornato il sole a Losail . Dopo la cancellazione delle qualifiche a causa dell'allagamento del tracciato i piloti sono tornati in pista per un warm up allungato (30 minuti) su pista asciutta. Per tutti è stata l'occasione di provare le gomme e gli assetti da gara. Quando calerà la notte le condizioni saranno sensibilmente diverse ma, al momento, il pericolo pioggia sembra lontano. Miglior tempo per Marquez davanti a Dovizioso, tredicesimo Rossi.

Lo stesso Marc Marquez, insieme ad altri corrdidori, ha anche provato la manovra per il cambio di moto, nel caso la pioggia sorprenda i piloti a gara in corso. Le previsioni per gli orari di gara non sembrano minacciose, anche se qualche acquazzone potrebbe arrivare nella tarda serata o durante la notte. Lo spagnolo della Honda e l'italiano della Ducati (che sta pensando di partire con la gomma morbida) appaiono i veri rivali di Maverick Viñales, dominatore delle libere. Ancora in difficoltà invece Valentino, che chiude col tredicesimo tempo e che sarà costretto a una gara all'inseguimento partendo dalla quarta fila. Così come Lorenzo, nono nel warm up e dodicesimo in griglia.



Qualche goccia d'acqua caduta in mattinata aveva fatto pensare a un'altra giornata difficile, dopo i problemi del sabato che avevano costretto la direzione di gara a cancellare le qualifiche. Poi, finalmente, il sole ha fatto capolino tra le nuvole sopra il deserto e tutte e tre le classi hanno potuto rispettare il programma di warm up.