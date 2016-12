MotoGp, Petrucci torna in sella a Le Mans

29 aprile 2016

Danilo Petrucci torna in sella alla Ducati Desmosedici GP di Octo Pramac Yakhnich. A sei settimane dal secondo intervento alla mano destra, Petrux sarà in pista fin dalle prove libere del Gran Premio di Francia che andrà in scena nel prossimo week end sul circuito di Le Mans. "Mi sono allenato tanto in queste ultime settimane - ha dichiarato -. Questa volta ho fatto le cose con più calma. Non vedo l'ora di essere a Le Mans".