MotoGP, Pedrosa si ritira: "A Valencia la mia ultima gara"

12/07/2018

Dopo 18 anni da protagonista nel Motomondiale, Daniel Pedrosa annuncia l'addio all'attività agonistica che avverrà al termine della stagione: "L'anno prossimo non sarò in MotoGP, la mia carriera finisce con questa stagione e con la gara di Valencia - dice il pilota della Honda -. E' una decisione complessa perché questo è lo sport che amo. Avrei altre opportunità ma sento di non vivere più le gare con quell'intensità che c'era prima".

Pedrosa comunica la propria scelta alla vigilia del GP di Germania, nona prova del motomondiale in programma domenica sul circuito del Sachsenring. "E' una decisione che nasce alla fine di un lungo ragionamento, ci ho pensato a lungo. Questo è lo sport che amo, ma nonostante le tante opportunità che avevo, sento che non vivo più le gare come prima, adesso ho altre priorità nella mia vita. E' stata un'esperienza incredibile, una vita fatta di gare con una team così importante, ho raggiunto più successi di quello che mi aspettavo. Ho realizzato il mio sogno, diventare un pilota, non me l'aspettavo affatto. Guardavo il Motomondiale quando ero piccolo e non mi aspettavo di arrivare fin qui, voglio ringraziare la Honda per avermi dato questa opportunità".



Lo spagnolo in carriera ha vinto tre titoli nel Motomondiale: uno nella classe 125 (2003) e due nella classe 250 (2004 e 2005). Su 285 gare disputate, 54 vinte e 153 podi. "Ringrazio infine anche la mia famiglia e tutti i miei fan, che mi hanno accompagnato nei miei alti e bassi della mia carriera. Adesso si apre un nuovo capitolo della mia vita, vediamo cosa succederà. Questo è l'ultimo anno di corse, quella di Valencia sarà la mia ultima gara. Mi piacerebbe restare nell'ambiente della MotoGP, perché questo è il mondo che amo".