MotoGP: Pedrosa non recupera, al suo posto in Australia c'è Hayden

18 ottobre 2016

Marc Marquez arriva a Phillip Island, sedicesimo appuntamento della stagione, con il titolo già in tasca. Nel frattempo, però, il neo campione del mondo non avrà a fianco Dani Pedrosa ma Nicky Hayden . Il pilota spagnolo ha lasciato il Dexeus Hospital Universitari, dove è stato operato con successo alla clavicola della spalla destra. Pedrosa avrà una nuova visita di controllo con i suoi medici per capire quando poter rientrare.

Anche Hayden, da quest'anno impegnato in Superbike con la Honda, si gode questa opportunità e non nasconde l’emozione di tornare in MotoGP: "Per me è piuttosto emozionante tornare alla guida di una Honda ufficiale dieci anni dopo aver vinto il mondiale. Phillip Island è una pista che ha due caratteristiche da non sottovalutare: il tempo e le gomme".