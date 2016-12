MotoGP, Olanda: Rossi terzo dietro le Honda

25 giugno 2015

Buone notizie in casa Honda, a caccia di riscatto nel gran premio d'Olanda dopo le delusioni delle ultime gare. I due centauri Repsol, alle spalle di Valentino Rossi nella sessione del mattino, si riscattano nelle secondo prove libere del pomeriggio: Dani Pedrosa realizza il miglior tempo in 1'33"450 precedendo di 139 millesimi il compagno Marc Marquez e di 2 decimi il pesarese della Yamaha. Il 'Dottore' migliora il tempo del mattino ma non riesce a tenere ancora dietro di sè le due Honda.



Balzo in avanti anche per le Ducati che, deludenti nella prima sessione, fanno segnare un netto miglioramento: Andrea Iannone infatti passa da 13esimo a quarto, a 24 centesimi da Pedrosa, mentre Dovizioso sale dal nono al settimo posto. Cala Jorge Lorenzo che da quarto passa a sesto, alle spalle anche del britannico Cal Crutchlow, quinto con la Yamaha clienti del team Tech3. Chiudono la top ten Aleix Espargaro, Danilo Petrucci, nono con la Ducati Pramac, e Maverick Vinales. Domani, venerdì, i centauri tornano in pista per terze libere, quarte libere e qualifiche.