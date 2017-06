MotoGP Olanda, Dovizioso: "Davanti hanno qualcosa in più"

23 giugno 2017

Andrea Dovizioso mantiene come sempre il profilo basso al termine delle prime sessioni di libere ad Assen, chiuse con il quarto tempo: "Siamo stati veloci - ha detto il pilota Ducati, secondo nel mondiale - ma Vinales è andato veramente forte. Non siamo messi male all'interno del gruppo, ma i primi sembrano avere qualcosa in più". Maverick , che ha dominato la FP2, è tornato invece sul disastroso GP di Catalogna: "Ero giù, ma ora mi sento ritrovato".

In questo momento sono loro due i duellanti per il titolo, con il Dovi che insegue a sole sette lunghezze di distanza: "Oggi abbiamo spinto un po' tutti, ma sia Maverick che Marquez sembravano più veloci. Il quarto tempo comunque va benissimo. Vediamo se riusciamo a migliorare il set up domani, perché la base è buona ma non siamo ancora al 100%. Negli ultimi due settori ho qualche difficoltà in più. La gomma morbida va così così, ma abbiamo dovuto usarla perchè era importante entrare nei 10".



Tranquillo e sorridente Maverick: "Mi sono trovato molto bene oggi, dobbiamo migliorare solo un po' nel primo settore. Abbiamo usato entrambi i telai Yamaha per capire quello che mi piace di più e abbiamo fatto un bel lavoro. Direi che sono a posto con tutte le gomme, dobbiamo solo trovare la migliore per la gara. Abbattuto dopo il decimo posto in Catalogna? Io cerco sempre di lavorare tanto sia sul fisico sia sulla mente. Dopo il Montmelò ero abbastanza giù, ma allenandomi al massimo mi sono ritrovato".