MotoGp, Marquez verso Silverstone: "Competitivi ovunque"

22 agosto 2017

Il leader della classifica mondiale non si nasconde: "Uno dei miei obiettivi è essere sempre davanti ed essere competitivo in tutte le piste" dice Marc Marquez in vista del weekend a Silverstone, prossima tappa della Motogp. "Questo circuito mi piace anche se sappiamo che sarà un appuntamento impegnativo, cercheremo di fare di tutto per essere in grado di combattere nuovamente per il podio" ha aggiunto lo spagnolo della Honda.