MotoGP, Marquez: "Più veloci, con meno rotture"

27 gennaio 2018

Alla vigilia dei test di Sepang, Marc Marquez ha ufficialmente presentato la sua nuova Honda, facendo ascoltare il rombo della RC213V. "Dopo due mesi lontano dai circuiti, sono ansioso di tornare in sella alla mia moto. Dobbiamo cercare di essere veloci come l'anno scorso, ma di avere meno problemi tecnici. Ogni stagione è una nuova storia, non importa se hai vinto quattro, zero o due titoli mondiali. Ogni corridore parte da zero punti", ha detto.