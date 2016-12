MotoGP, Lorenzo: "Rossi? Squalifica è ingiusta"

25 ottobre 2015

Un concetto che il maiorchino aveva già chiaramente espresso nell'immediato dopo gara: "A Valencia ancora non penso. I sette punti di distacco? Se saranno gli stessi tra due settimane mi dispiacerà molto, perché non credo sia corretto. Sono concentrato sulla decisione della direzione gara, spero sia giusta. Il contatto non è stato necessario, spero a Valencia di avere un vantaggio e non un ritardo in classifica su Valentino".



Il nervosismo di Lorenzo è stato confermato dal suo atteggiamento mentre la direzione gara stava prendendo la decisione sulla sanzione da comminare a Rossi: è infatti entrato in direzione urlando la propria rabbia a pieni polmoni.



Impossibile non notare anche la smorfia di Dani Pedrosa nel momento in cui ha visto per la prima volta l'incidente. Il vincitore di Sepang ha poi commentato l'episodio: "E' stata una lotta molto aggressiva, forse caricata da quello che è successo nella conferenza stampa di giovedì e poi nelle prove. Valentino voleva prendere Lorenzo, Marc voleva il terzo posto. Si sono sorpassati molte volte, fino all'incidente sembra tutto ok. Poi non capisco il movimento della gamba di Valentino, non capisco se c'è stato un contatto. Mi dispiace molto per entrambi, la situazione decisamente non è buona. Se il movimento della gamba è stato intenzionale o naturale? Dipende da come lo si vuole vedere, a me quello non sembra un movimento naturale. Speriamo che la situazione si risolva nel modo più sportivo per tutti, i fan non vogliono vedere gare così".