MotoGP, Lorenzo: "Marquez non è fuori dai giochi"

2 luglio 2015

Il titolo MotoGP sembra un affare tra Rossi e Jorge Lorenzo, anche se lo spagnolo non considera fuori dai giochi Marquez. "In questo momento possiamo dire che a vincere sarà un pilota Yamaha, ma non possiamo sottovalutare Marc. Come lui ha sbagliato in questa prima parte di stagione, possiamo farlo noi", ha detto il maiorchino ad Alberto Porta. Sul contatto di Assen: "La chicane è stretta, Marquez ha dato un colpo. Vale non aveva altre possibilità".