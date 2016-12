MotoGP, Lorenzo e Rossi aprono le danze a Valencia

Si preannuncia una grande battaglia per l'ultimo round della stagione. Tutti i big vorranno congedarsi con una vittoria per trascorrere un inverno sereno e presentarsi al via del campionato 2017 con un bel ricordo. E Lorenzo, che qui lo scorso anno vinse gara e titolo, è il candidato numero uno. Il maiorchino è stato da subito velocissimo, rifilando distacchi importanti a tutti. A partire da Rossi e Marquez, che però hanno la possibilità di migliorare ancora. Oltretutto Valentino ha avuto un problema tecnico al primo giro, che lo ha fatto rientrare ai box a spinta per cambiare moto. Ma anche Dovizioso e la Ducati, sotto gli occhi di Stoner, sono a ridosso del leader. Più in difficoltà Andrea Iannone, solo decimo. Da segnalare il rientro in salita di Dani Pedrosa dopo il lungo stop per infortunio e l'esordio non facile della Ktm. Mika Kallio ha chiuso il gruppo con l'ultimo tempo, a tre secondi da Lorenzo. Non benissimo neppure l'Aprilia, che ha piazzato Bradl e Bautista al 16° e 17° posto.