MotoGP, le pagelle di Brno

MARQUEZ - VOTO 10 Non chiamatelo fortunato. Marquez è uno che rischia, fa delle scelte. Quando capisce che aver puntato sulla morbida da bagnato non paga cambia in fretta, anticipa il cambio moto e l'azzardo paga. La vetta è per chi sa pensare e agire fuori dal gruppo, per chi ha coraggio ed è rapido a modificare i piani. Genio.

PEDROSA - VOTO 8

Svolge bene il suo compito. Pulito, preciso, consapevole delle sue qualità (e di quelle della moto). Non è giornata di acuti e chiude con una distacco netto dal compagno di team. Non potendo prenderlo almeno si lascia indietro tutti gli altri. Alla fine è soddisfatto. Giustamente.



VINALES - VOTO 8

Parte dalla terza fila, si ritrova a fare i conti con una non brillantissima strategia per il cambio moto. Eppure ci crede, costruisce pazientemente il recupero e va a prendersi un podio importante perchè gli mancava da tre gare e perchè sono punti fondamentali per tenersi agganciato a Marquez. Maturo.



ROSSI - VOTO 7 -

Ci si aspettava un risultato diverso. Di mezzo si è messa una condizione insidiosa e la conseguente strategia sbagliata. Per certe decisioni il box dovrebbe avere un approccio più brillante, aiutare sicuramente di più. A lui va il merito del combattente. Non si arrende, rimonta come un leone e arriva sotto il podio. Tenace.



LORENZO - SV

Meriterebbe un 9 per la partenza, ma è un lampo breve. Il pasticcio lo fa Ducati al cambio moto. La magia svanisce, il tempo scorre e quando torna in pista non arriva la reazione. Peccato. La prossima pista, però, promette bene.Serve un voto buono.