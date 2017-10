MotoGP Giappone, Dovizioso: "Siamo partiti subito alla grande"

13 ottobre 2017

Il forlivese ha espresso qualche perplessità sulla quantità di gomme da bagnato che la Michelin ha messo a disposizione dei piloti: "Abbiamo solo due soft-rain al posteriore e non possiamo provarle perché ci servono per la qualifiche. Ne dovrò parlare in safety commission di questa cosa perché per noi è un problema. Il consumo comunque è piuttosto alto, quindi penso che utilizzarla per la gara sarà impossibile".



Abbastanza soddisfatto anche l'altro ducatista Jorge Lorenzo, che è tornato anche sul brutto incidente con Cruthclow della mattinata: "C'era veramente tanta acqua, non è stato facile - ha detto lo spagnolo - Però siamo lì davanti, nell'ultimo run del pomeriggio sono riuscito a fare un grande passo e mi trovo molto bene con la moto. L'incidente della FP1? Stamattina sono stato fortunato, quell'errore di Cal poteva farmi molto male. Fortunatamente niente di rotto. Io volevo rientrare ai box, ho guardato dietro e mi sembrava lontano, poi è arrivato fortissimo, forse era meglio che rallentasse un po' visto che era il primo turno....Prima ha dato la colpa a me, poi è venuto a scusarsi, ha capito l'errore".



Tranquillo, nonostante la caduta, il leader del mondiale Marc Marquez: "Ho perso un po' il feeling con le gomme nuove nel finale, anche per questo sono scivolato, ma nel resto della giornata è andata molto bene. Devo lavorare un pochino sull'elettronica per migliorare ancora qualcosa. La Ducati? Qui va forte e anche Dovi. Lui sa che deve rischiare e deve fare il 100%, così come faccio io. Ce li aspettavamo così forti".



Piuttosto abbattuto invece Maverick Vinales: "Col bagnato per noi è sempre difficile, la moto non lavora e facciamo fatica a trovare il set up giusto. Le Tech 3 hanno usato la extrasoft e sono andate meglio, quindi sicuramente possiamo migliorare, ma il problema è che i nostri rivali sono ancora troppo lontani. È tutto l'anno che proviamo ad andare meglio sull'acqua, se qua non riusciamo ad andare forti il campionato scappa. Dovizioso e Marquez sono sempre lì davanti quando piove, noi dobbiamo lavorare ancora tanto".