MotoGP: Dovizioso "Marquez mi ha fatto arrabbiare! Sapevo che ci provava..."

13 agosto 2017

Una vittoria strepitosa quella di Andrea Dovizioso nel GP d'Austria : "Sono davvero felice per me, per il team e per come abbiamo lavorato per capire le gomme - ha detto dopo il tris Mondiale - E' stata una battaglia molto bella, io e Marquez abbiamo gestito bene le gomme. La cosa peggiore è avere Marc dietro all'ultima curva. Sapevo ci avrebbe provato ma non ho frenato". Marquez: "Ero al limite, ho spinto tantissimo fino alla fine, che spettacolo".

Dovizioso ha mandato Marquez 'a quel paese' prima di tagliare il traguardo: "Mi ha fatto arrabbiare, è stato un gesto istintivo! Lo sapevo che ci avrebbe provato dove non c'era spazio. Io non potevo staccare forte e l'unica cosa era stare dritto e uscire forte - ha spiegato - Però sono stato attento, sentivo il rumore del suo motore". I due subito dopo si sono fatti i complimenti a vicenda. E ancora: "Oggi ci ho provato in tutti i modi, di reagire a tutte le situazioni. E' stata durissima perché Marc è davvero in forma. Io ero calmo, sapevo i suoi punti negativi che erano diversi dai miei e li ho sfruttati al meglio. Alla fine ha pagato tutto il lavoro strepitoso del team. La differenza l'abbiamo fatta analizzando le gomme, capendo che in qualifica dovevamo usare la media e in gara la morbida". Infine sulla lotta per il Mondiale: "Bisogna essere sul pezzo sempre. Arrivo fiducioso anche a Silverstone, lo scorso anno è stato devastante a livello fisico ed è tutto ancora da scrivere".



"Il finale è stato molto bello, ci ho provato fino alla fine. Mi sarebbe piaciuto essere primo ma sono contento lo stesso - ha detto Marquez - ha vinto la gara accelerando, aveva più trazione. La mia gomma ieri andava bene ma oggi no perché c'era troppo caldo, ma se mi avessero detto giovedì che sarei stato secondo dietro Dovi per me era ok". Capitolo Mondiale, alla domanda se durante la gara ha pensato ad accontentarsi del secondo posto: "Il pensiero l'ho avuto ma a metà gara, poi nei 3 giri finali ero a manetta. Con un Mondiale così equilibrato se puoi prendere 5 punti in più, meglio farlo che non farlo".



Pedrosa terzo sul podio: "E' stato un weekend difficile, ho faticato parecchio. All'inizio ho faticato a riscaldare le gomme, poi ho ritrovato il ritmo, ho fatto qualche bel sorpasso e beneficiato di qualche errore altrui. Sono riuscito a recuperare sui primi due ma alla fine non avevo più spinta. Sono contento per me, per il team perché è stato un weekend duro e arrivare sul podio è un ottimo risultato".