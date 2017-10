MotoGP, completato lo schieramento piloti per il 2018

21 settembre 2017

Il passaggio di Xavier Simeon al team Avintia Ducati, ha di fatto chiuso il mercato piloti per la MotoGP del 2018. La promozione del belga dalla Moto2, infatti, ha completato lo schieramento per la prossima stagione. Tanti i volti nuovi: da Morbidelli a Luthi, prossimi compagni di squadra, passando per Nakagami e lo stesso Simeon. In totale saranno 24 in sella a moto di sei marchi differenti: Honda, Yamaha, Suzuki, Ducati, Ktm e Aprilia.