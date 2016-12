MotoGP, Argentina: Marquez vince in solitaria, Rossi secondo

Finale rocambolesco sul circuito di Termas de Rio Hondo con Iannone che stende Dovizioso all'ultima curva rovinando una grandissima gara. Ne approfitta Rossi , in crisi dopo il cambio moto, che finisce secondo. Primo arriva Marquez che ha duellato con Valentino per metà gara, per poi avere vita facile a causa dei problemi dell'italiano. Pedrosa chiude il podio staccato di 28 secondi. La pista ha fatto altre vittime illustri come Vinales e Lorenzo , traditi dal bagnato.

Il GP a Termas De Rio Hondo regala ancora grandi emozioni e duelli epici, con i due ducatisti protagonisti di una lotta fratricida. Alla partenza tante incognite, dal meteo al cambio moto che per questioni di sicurezza è stato imposto a tutti i piloti a metà gara. Lorenzo, dopo una partenza sprint, va subito in crisi confermando le difficoltà vissute per l'intero weekend, a dargli il colpo di grazia ci pensa una chiazza di umido che lo stende sull'asfalto. In testa Marquez prova a replicare il ritmo indiavolato esibito fin da venerdì mattina, ma pian piano Rossi prende confidenza con la moto annullando il tentativo di fuga. Tra i due nasce un testa a testa che ricorda la sfida dell'anno scorso, ma a rovinare lo spettacolo ci pensa il pit-stop che penalizza le prestazioni dell'italiano.



Rossi rientra in pista ma si capisce subito che non ha più tra le mani la M1 di prima, l'anteriore balla e i tempi si alzano. Il pesarese deve guardarsi alle spalle, perché da dietro si fanno vedere minacciose le sagome di Vinales e delle due Ducati. Il crono è impietoso, Valentino perde un secondo al giro da tutti e viene risucchiato dagli inseguitori. Proprio quando il sorpasso della Suzuki sembra ormai questione di curve, Rossi ha il colpo di coda del campione riuscendo a rimandare al mittente le minacce e a siglare giri finalmente competitivi. Il pilota della Yamaha con le unghie e con i denti riesce a stare davanti per qualche tornata, ma alla fine deve cedere al passo migliore degli avversari.



Sulla pista di Termas de Rio Hondo maculata dalla pioggia nessuno è al sicuro, in particolare nella curva 1. Vinales commette un peccato di gioventù e va per terra. Ma non è finita, perché a pochi metri dal traguardo Iannone prova a vendicarsi del Qatar e a infilare il compagno di squadra. Ma stavolta il danno è doppio perché sul podio non ci finisce neanche una rossa. Una rivalità tra i due compagni di squadra forse alimentate anche dalle voci di mercato che vedono Lorenzo vicinissimo alla casa di Borgo Panigale. Il tentativo di sorpasso del numero 29 ora è sotto investigazione. A ringraziare c'è anche Pedrosa che sale sul podio nonostante un distacco abissale. In classifica generale Lorenzo viene superato da Marquez, Rossi e Pedrosa. Da segnalare i primi punti in MotoGP dell'Aprilia.