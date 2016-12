MotoGP al Montmelo, Lorenzo: "Ottimo inizio"

3 giugno 2016

Soddisfatto anche Valentino Rossi, nonostante il mezzo secondo di ritardo dal compagno di squadra: "Qui con le gomme è sempre difficile perché l'asfalto ha poco grip e dopo pochi giri la performance degli pneumatici cala molto. E' molto importante avere un buon bilanciamento della moto e anche un buon passo, abbiamo lavorato su questo. Sono abbastanza soddisfatto della mia velocità e del mio ritmo, la moto non è male. Dobbiamo lavorare, ma il feeling è buono. Questo weekend abbiamo tre mescole per l'anteriore e tre per il posteriore, è molto importante riuscire a capire quale sia la strategia migliore".



Weekend di gara in salita per le Ducati, ancora lontane dall'aver trovato il set up giusto: "C'è parecchio da migliorare - spiega Iannone - stiamo faticando e la fiducia con la moto non è delle migliori. E' una delle piste su cui stiamo soffrendo di più e sinceramente quest'anno non me l'aspettavo. E' solo il primo giorno, dobbiamo cercare di fare passi in avanti". Più positivo il compagno di squadra Andrea Dovizioso: "Oggi pomeriggio è andata molto meglio, perché con la gomma dura davanti c'è molta meno usura. Sul posteriore abbiamo usato una strategia diversa rispetto agli altri ma è andata male. Come giro veloce sono contento e potevamo fare anche meglio, ora dobbiamo lavorare per la costanza nella gara perché il grip è poco per tutti. Il feeling con la moto comunque non è male".