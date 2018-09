MotoGp, ad Aragon Rossi vuole rompere il digiuno: "Vogliamo tornare sul podio"

19/09/2018

Nonostante le ultime delusioni e il periodo non certo felice per la Yamaha , i suoi piloti non hanno alcuna intenzione di mollare e si dimostrano molto combattivi e vogliosi di rivincita in vista del prossimo Gp, che si correrà ad Aragon : "Ci aspetta un altro intenso Gran Premio - ha detto Valentino Rossi , scivolato al terzo posto del Mondiale a 70 punti da Marquez - Il circuito non è uno dei nostri preferiti, ma faremo tutto il possibile e come sempre cercheremo di fare del nostro meglio "

"Recentemente abbiamo fatto un test su quella pista e quindi e useremo tutti i dati disponibili per migliorare le nostre prestazioni durante il week end di gara - ha aggiunto il Dottore - vogliamo lottare per il podio e per farlo sarà importante lavorare bene sin dal primo giorno".

La vittoria in casa Yamaha manca ormai da più di un anno e Rossi resta prudente, più ottimista invece il suo compagno di team, Maverick Viñales, che si dimostra molto carico: "Per me è come il mio secondo GP di casa - ha detto - mi piace come tracciato, sappiamo di poter offrire una buona prestazione e possiamo essere molto veloci". "Ad Aragon abbiamo provato qualcosa per il prossimo anno e siamo felici, quindi vedremo - ha aggiunto lo spagnolo - Credo che sia Valentino sia io, con la moto giusta, possiamo vincere le gare".