Iannone-Belen, dispetti e bacio appassionato

31 gennaio 2017

E' un periodo d'oro per Andrea Iannone, subito un fulmine nei test di Sepang in sella alla sua Suzuki, e innamoratissimo della sua Belen. La showgirl argentina ha postato sul proprio profilo Instagram un video girato in un locale, nel quale prima fa dei dispetti al suo Andrea concentrato a guardare lo smartphone, poi i due si lasciano andare a un bacio davvero hot.