Gp Aragon, Marquez tiene la guardia alta: "Per il titolo non è ancora finita"

18/09/2018

Marc Marquez ha 67 punti di vantaggio su Andrea Dovizioso in classifica, ma in vista del Gp di Aragon lo spagnolo tiene la guardia alta. "L'anno scorso siamo arrivati qui a pari punti nel campionato, ma in questa stagione abbiamo un vantaggio - ha spiegato -. Questo non significa che sia finita però; al contrario, dobbiamo continuare a lavorare sodo perché sembra che le Ducati siano veloci e coerenti su ogni pista".