Ducati, il patatrac di Jerez e il futuro di Dovi

Quanto accaduto domenica Jerez dovrebbe produrre una profonda riflessione a Borgo Panigale. Una giornata che pareva utile per i sorrisi e che invece si è trasformata all’improvviso in un incubo. L’impressione è che si sia trattato di un normale incidente di gara, inutile quindi distribuire colpe specifiche. Di fatto lo zero in casella rappresenta un danno grave per le ambizioni di Andrea Dovizioso che aveva in mente altro per contenere i danni durante l’assalto di Marc Marquez. Una curva maledetta, destinata ad amplificare la complicata situazione che sta attraversando la Ducati nelle trattative con la coppia di piloti.