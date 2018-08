MotoGP, "sorpresa" Vinales ad Assen: beffati gli italiani

29/06/2018 di ALBERTO GASPARRI

Dopo gli indizi della mattina, ecco la conferma del pomeriggio: la Yamaha ad Assen sembra essere tornata finalmente competitiva non soltanto per il podio, ma anche per la vittoria. Intendiamoci, due turni da soli non possono aver risolto tutti i problemi emersi sulla M1 fino a questo punto, ma almeno danno un po' di speranza a Vinales e anche a Rossi, che proprio qui lo scorso anno ottenne la sua ultima vittoria. Certo, bisognerà sempre fare i conti con Marc Marquez, che dopo essere stato il più veloce nelle libere 1 , si è un po' nascosto e mentre tutti gli altri erano in pista per fare il loro giro veloce, lui utilizzava due gomme hard in vista della gara. Come dire che il vero Marquez si vedrà soltanto quando il gioco si farà duro.



Qualche sicurezza in meno l'hanno invece in casa Ducati. Finora Dovizioso e soprattutto Lorenzo, colui che arriva da due successi consecutivi, non hanno impressionato e sono stati spesso dietro anche alle moto gemelle di Miller e Petrucci. Oltretutto c'è uno Iannone in palla che potrebbe inserirsi nel gruppo di chi lotta per il podio. Deludono sia Zarco (vittima di una caduta), sia Pedrosa, a cavallo della "Top 10" di giornata, mentre Franco Morbidelli, dopo l'exploit della prima sessione, è stato l'unico a non migliorare il proprio tempo, precipitando in classifica. Risale, invece, l'Aprilia, con Aleix Espargaro 13°.