Moto2, Fenati patteggia: dal 21 febbraio potrà tornare a correre

29/10/2018

Uno spiraglio di luce per Romano, che adesso dovrà "soltanto" trovare una squadra disposta ad affidargli una moto per la prosisma stagione. "Mi sto dando da fare in ferramenta, non sto nemmeno seguendo la gare in tv, anzi non so nemmeno come siano andate quelle dell'Australia... Adesso penserò con calma a una soluzione per l'anno prossimo", le parole di Fenati, presente con i suoi legali all'udienza.



Il procuratore De Girolamo ha spiegato la motivazione della sentenza: "Non vogliamo crocifiggere Fenati, ma neanche fare finta che non sia successo alcunché: lui nelle fasi processuali ha chiesto scusa, e c’è anche chi non lo fa. C’è un accordo sulla richiesta fatta dai difensori di Fenati di applicazione di una sanzione finale di mesi 5 e giorni 10 alla quale si arriva dagli 8 mesi di pena base con la diminuzione del comportamento processuale pienamente ammissivo di un terzo in meno, per cui 5 mesi e 10 giorni da quando è stata notificata la sospensione cautelare".