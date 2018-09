Moto 2, la Fim ferma Fenati per tutto il 2018

21/09/2018

La stagione di Romano Fenati finisce qui. Un po' a sorpresa, la Federazione Motociclistica Internazionale ha infatti deciso di inasprire la pena e di squalificare il pilota ascolano, autore del folle gesto di Misano con il freno tirato a Manzi , fino al termine del 2018. Quindi non i due GP previsti inzialmente dallo Stewards Panel, ma sei Gran Premi . Un pugno di ferro comprensibile ma inatteso che smentisce di fatto le voci che circolavano nei giorni scorsi e che ipotizzavano una linea più morbida con il coinvolgimento di Fenati in campagne di promozione dello sport e della sicurezza.