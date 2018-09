FIM: Fenati testimonial per la sicurezza

19/09/2018

Ora Romano Fenati vede la luce in fondo al tunnel imboccato dopo il GP di Misano quando toccò la leva del freno a Manzi in pieno rettilineo. La FIM, che l'ha incontrato a Ginevra, ha deciso di non punirlo ulteriormente: restano le due gare di stop già decise dalla Stewards Panel dopo la gara di San Marino. Nessuna comunicazione ufficiale sull'incontro, ma trapela che Fenati sarà il nuovo testimonial per la sicurezza in pista.



Fenny, quindi, potrebbe tornare anche al mondo delle corse. E in questo senso sta lavorando la Dorna che lo vorrebbe in pista già al GP di Motegi, ossia il primo una volta scontata la squalifica. Si è mosso in prima persona Carmelo Ezpeleta che sta cercando una moto per l'italiano, ma la situazione resta complicato. Il team Snipers ha ingaggiato Xaver Cardelus per il resto della stagione e, al momento, non sembrano esserci altri posti disponibili.



Fenati il giorno dopo Misano aveva annunciato il suo addio alle corse, ma potrebbe ripensarci e accettare la sfida di rimettersi in gioco per dimostrare che il suo gesto è stato solo un momento di follia. Non sarà facile, ma ha l'appoggio della Federazione e della Dorna.