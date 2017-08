Schick, la Roma vede il traguardo

27 agosto 2017

Sedotto, abbandonato e poi nuovamente corteggiato dalla Juventus, Patrik Schick è sempre più vicino alla Roma . La telenovela dell'estate dovrebbe chiudersi, a meno di clamorosi colpi di scena, entro lunedì, quando i procuratori dell'attaccante vedranno la società giallorossa per mettere nero su bianco un contratto da 2 milioni netti a stagione più bonus per 5 anni. Mentre l'accordo tra Roma e Samp da 38 milioni di euro c'è già da tempo.

Ancora 48 ore o forse meno e Patrik Schick sarà così un nuovo giocatore della Roma. L'attaccante ceco, che avrebbe preferito andare alla Juventus, alla fine avrebbe dato il suo via libera al trasferimento in maglia giallorossa. Fondamentale il pressing di Monchi. La Roma ha l'accordo con la Sampdoria per 35 milioni più 3 di bonus, con pagamento quinquennale e un esborso iniziale di 6 milioni. E manca solo la firma di Schick per chiudere questa estenuante trattativa.