Roma, ultimatum per Mahrez: altrimenti spunta Cuadrado

30 luglio 2017

Sono giorni caldi in casa Roma . Il rinnovo di Nainggolan ha tranquillizzato tutti, ma manca ancora un tassello per completare la rosa. Un tassello pesante che risponde al nome di Riyad Mahrez . Giallorossi e Leicester non hanno ancora l'accordo, ma l'intenzione di Monchi è quella di dare un tempo massimo: diciamo che entro la fine di settimana prossima il ds spagnolo vorrebbe sapere se l'algerino si trasferirà nella Capitale, oppure se dovrà cercare altrove.

La distanza tra domanda (40 milioni di euro) e offerta (30 più 5 di bonus), nom è incolmabile anche perché gli inglesi sono abbastanza convinti di veder partire il giocatore nonostante le parole di facciata. Il fatto è che la Roma non ha tempo e voglia di aspettare troppo. Per questo si sta già pensando a delle alternative. Ed è qui che è spuntato il nome di Juan Cuadrado. La Juve dice di non volersi privare di lui ("E' un giocatore importante, di quantità e qualità, che alla Juventus serve molto", ha detto Allegri), ma in realtà l'arrivo di Douglas Costa e Bernardeschi riduce lo spazio a disposzione del colombiano. Per ora siamo solo nel campo delle ipotesi, anche c'è chi dice che Cuadrado sia stato proposto dagli stessi biaconeri. In caldo resta anche Domenica Berardi, pupillo di Di Francesco al Sassuolo, anche se pure in questo caso la cifra richiesta è attorno ai 30 milioni di euro.