Roma, Nainggolan ha rinnovato fino al 2021

27 luglio 2017

NAINGGOLAN: "SONO FELICE, LA SQUADRA SARÀ FORTE"

Nainggolan ha rilasciato le prime dichiarazioni al sito della Roma: "Penso che questo fosse l’obiettivo più importante. Ho dimostrato quello che ho sempre voluto. Sono contento. L’anno scorso ci sono stati pochi contatti per questo rinnovo ma una volta che abbiamo iniziato ne siamo usciti subito e sono molto contento per come sia andata. Non solo, per me è importante anche il viver bene. Sto bene, sono felice dove sto, spostarmi a 29 anni da un’altra parte per fare un’esperienza di qualche anno sinceramente non era una cosa che avevo in mente. Sono felice, soprattutto dell’accordo che abbiamo trovato insieme e del fatto che possiamo continuare insieme. Sono un paio d’anni che comunque si è sempre costruita una squadra forte: i giocatori vanno e arrivano, ma queste sono questioni societarie, io posso dire quello che vedo in campo, abbiamo sempre avuto una squadra competitiva. Penso che le due partite di quest’anno abbiano dimostrato che siamo sulla buona strada e che stiamo lavorando bene. Quindi dobbiamo essere fiduciosi sperando che il campionato vada al meglio".