Roma, Perotti si farà lunedì. No Milan, il Leicester ci prova

29 gennaio 2016

La Roma e Perotti: trattativa che si chiude. Lunedì, salvo imprevisti. I giallorossi rimangono in vantaggio e aspettano che i rossoblù possano prendere Floro Flores dal Sassuolo e che Walter Sabatini ceda Doumbia, appena tornato dal prestito al Cska Mosca, al Fenerbahce. Nelle ultime ore si è fatto avanti il Leicester e anche il Milan ha fatto un pensiero, quando si è aperta (e poi chiusa) la trattativa per Niang al Leicester. Galliani ha poi precisato che al Milan ci sono troppi attaccanti e dunque no a Perotti.