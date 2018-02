Roma, ds Monchi: "Distanti da ciò che vogliamo, il responsabile sono io"

1 febbraio 2018

All'arrivo in giallorosso dell'ex dirigente del Siviglia, in molti si aspettavano una svolta in sede di mercato. Con la Roma che non vince da sette partite e che in campionato è in difficoltà dopo l'eliminazione dalla Coppa Italia, il mercato invernale non ha riportato entusiasmo alla piazza. Una situazione da cui il ds Monchi vuole uscire il prima possibile: "Nessuno può essere contento del quinto posto - ha commentato prima della presentazione di Silva -, ma dobbiamo trovare soluzione e non cercare colpevoli. Se cercate quelli il primo responsabile sono io perché ho costruito la squadra. Tutti possiamo migliorare, calciatori, tecnico e direttore sportivo. Detto questo sono convinto che abbiamo fatto il mercato di cui avevamo bisogno".



I tifosi però sono arrabbiati anche dopo le cessioni di Emerson e Moreno, nonché quelle sfiorate di Dzeko e Bruno Peres. L'idea è che la società debba ridimensionarsi per problemi economici e non possa investire per migliorare senza perdere pezzi pregiati: "Devo proteggere la società - ha continuato Monchi -, e lavorare per costruire una Roma vicina a quella che i tifosi vogliono. Ora siamo distanti e ci sta che i tifosi siano arrabbiati. Non cerco alibi, ma il lavoro del ds non si basa solo sul presente. Devo pensare alla Roma che c'è e che verrà".



Monchi dunque va dritto per la sua strada senza nascondere le proprie responsabilità, come l'acquisto di Moreno e la cessione veloce: "Per esperienza so che quando prendo un giocatore e le cose non vanno bene, prima ci si divide e meglio è. E' arrivata un'offerta della stessa cifra che abbiamo pagato per prenderlo e abbiamo deciso di cederlo accontentando anche il giocatore. E' importante riconoscere gli errori, ma non perseverare. Schick non è mai stato al 100%, Under sta crescendo e si sta ambientando. Per me questa squadra ha tanta qualità". I fari dunque potrebbero spostarsi su Di Francesco: "Non è un tema per la prossima stagione. Devo solo cercare di aiutarlo. Ora però basta pensare al mercato, riconcentriamoci sul campo".