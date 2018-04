Roma, c'è l'offerta per Nacho del Real Madrid Si complica per Adriano del Barcellona, l'agente: "Non si muove"

19 gennaio 2016

La Roma è a caccia di un difensore da regalare a Luciano Spalletti: il nome nuovo è quello di Nacho del Real Madrid. In Spagna parlano già di un'offerta dei giallorossi ai Merengues da 8 milioni di euro. Il giovane è finito ai margini del progetto con Zidane e Sabatini l'ha messo nel mirino. Un rinforzo in arrivo da Madrid, mentre da Barcellona si complica la pista per Adriano. L'agente: "A gennaio non si muoverà".



Al momento, Adriano si allontana dalla Roma. Correia Claro, agente del terzino brasiliano, ha parlato così a Mundo Deportivo: "Adriano non si muove dal Barcellona a gennaio. Il ragazzo non pensa all'addio, vuole rendersi utile alla squadra catalana. Roma? Ora c'è solo un interesse. Abbiamo un buon rapporto con la Roma e il suo direttore sportivo, ma per ora c'è solo l'interesse. Il club giallorosso, se vuole il ragazzo, deve parlare con il Barça e con me".

GERSON TORNA AL FLUMINENSE IN PRESTITO È costato oltre 15 milioni di euro ed è considerato uno dei talenti più puri del calcio brasiliano. Gerson, acquistato dalla Roma in estate e sbarcato nella Capitale a gennaio per le visite mediche, è in procinto di fare ritorno in Brasile per giocare fino a giugno in prestito al Fluminense, il club dal quale è stato comprato. Dopo le voci su un suo possibile prestito in Serie A sembra ormai chiaro che il giovane farà ritorno in patria per giocare con costanza e per maturare in vista della prossima stagione.