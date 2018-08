De Rossi rinnova con la Roma fino al 2020

22/08/2018

Capitan presente e... futuro: Daniele De Rossi sta per rinnovare il suo contratto con la Roma. Il centrocampista giallorosso, in scadenza il prossimo giugno, incontrerà il club e troverà l'accordo con il club per il prolungamento fino al 2020: ingaggio da 1,5 milioni di euro più bonus. A 35 anni il mediano ha tutta l'intenzione di chiudere la sua carriera nella Capitale dove è un vero e proprio simbolo.