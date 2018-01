"Nainggolan in Cina? Poco probabile, ma con l'offerta giusta..."

15 gennaio 2018

Radja Nainggolan in Cina? Non impossibile, ma sicuramente poco probabile. Lo hanno fatto sapere dalla Roma dopo gli ultimi rumours di un interesse del Guangzhou Evergrande di Fabio Cannavaro: "Con noi non si è fatto vivo nessuno". Non una chiusura netta: "Di fronte a un'offerta significativa e soddisfacente qualsiasi trattativa può essere aperta, ma non è detto che un pezzo grosso debba partire in questa fase".