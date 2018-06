Psg, Verratti non è intoccabile: per Tuchel può partire

23/06/2018

Un anno fa il Barcellona era disposto a tutto per lui e lui era pronto a tutto pur di andarci, al Barcellona. Ma il Psg che un anno fa fece letteralmente le barricate attorno a Marco Verratti, ora potrebbe avere strategie ben diverse. Secondo la stampa spagnola, infatti, il nuovo tecnico dei parigini Thomas Tuchel non considera il centrocampista abruzzese al centro del progetto. L'azzurro, insomma, non è affatto un intoccabile.

Lo scrive il quotidiano iberico Mundo Deportivo, vicino alle vicende blaugrana. Ma questa volta il Barcellona non sembra essere parte in causa. Se è vero che Tuchel non si oppone alla cessione di Verratti, dall'altra parte c'è il suo nuovo agente, Mino Raiola, già al lavoro con tanto di offerte a grandi big d'Europa ma non, appunto, ai catalani. Il futuro di Verratti a questo punto resta un'incognita tutta da decifrare e l'ennesima rivoluzione sotto la Tour Eiffel potrebbe escluderlo da un ruolo di primo piano. Potrebbe centrare anche la necessità dei francesi di vendere per fare casse e rispettare i paletti imposti dall'Uefa fatto sta che il mondo dell'ex centrocampista del Pescara sembra essersi capovolto visto che solamente 12 mesi fa il ricco presidente Al Khalaifi era pronto a tutto pur di trattenerlo.