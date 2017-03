Raiola: "Ibrahimovic al Napoli? Non c'è nulla, quasi impossibile"

18 marzo 2017

Difficile, quasi impossibile. Ci riferiamo all'operazione Ibrahimovic-Napoli : non sono supposizioni ma è quanto affermato da Mino Raiola , procuratore dello svedese del Manchester United. Intervistato da Radio Crc, l'agente è stato chiaro: "Per ora l'operazione non rientra nei nostri programmi. Tutto può succedere ma considero la cosa quasi impossibile". Poi una battuta anche sull'Inter: "Con Suning tra le prime al mondo".

Il potente agente dello svedese, oltre a smentire anche l'ipotesi Balotelli (altro suo assistito), dopo le questioni legate al Napoli ha domande sul futuro delle milanesi. Soprassedendo sul caso Donnarumma: "I cinesi? Ci sono cinesi e cinesi, ce ne sono un miliardo. Distinguo tra Inter e Milan? Devo dire di sì, i cinesi dell’Inter sono delle persone serie, li ho conosciuti. Hanno idee chiare, vogliono rilanciare l’Inter e farla diventare una delle prime sei-sette squadre al mondo. Hanno le capacità finanziarie per farlo e lo faranno sicuramente. Non conosco i cinesi del Milan, stanno solo facendo una figura di m... finora. Non mi sembra sul piano pubblicitario una situazione molto positiva, io spero nel Milan che entrino e facciano cose importante. Ma non ci credo".