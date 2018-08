Napoli, ecco Ospina: visite mediche e firma con il club azzurro

16/08/2018

Giornata di visite mediche per il nuovo portiere del Napoli David Ospina. Il colombiano, classe 1988, è arrivato mercoledì sera in città dopo l'accordo trovato in giornata tra il club di De Laurentiis e l'Arsenal, e giovedì si è recato a Roma a Villa Stuart per i test di rito (come si vede nella foto tratta da calcionapoli24.it). Ora Ospina firmerà il contratto con il Napoli che ha chiuso la trattativa con i Gunners con la formula del prestito con diritto di riscatto.