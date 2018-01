Napoli, accordo col Bologna per Verdi

8 gennaio 2018

Simone Verdi è sempre più vicino al Napoli . Accelerata decisa nella trattativa tra Napoli e Bologna, con le due società che hanno trovato l'accordo. Ora la palla passa al giocatore: l'attaccante è attualmente in vacanza e si è preso qualche giorno di tempo per comprendere cosa sta accadendo. Venerdì ci sarà l'atteso colloquio telefonico con il ds partenopeo Giuntoli. Dopo questo contatto, si avranno tutte le carte in mano: o si procederà alla conclusione della trattativa, con l'approdo al Napoli di Verdi, oppure il club di De Laurentiis virerà sull'altro grande obiettivo di gennaio: Gerard Deulofeu .

La trattativa tra Napoli e Bologna è filata liscia e veloce verso quella che pare una conclusione scontata: Verdi andrà alla corte di Sarri. Non è ancora tutto fatto, almeno lato giocatore. Ma andiamo con ordine. L'affare è stato imbastito sulla base di 25 milioni di euro. Potrebbe comporsi di una parte fissa attorno ai 23-24 milioni alla quale si aggiungerebbero un paio di milioni di bonus. C'è anche l'evenienza, invece, che il Napoli versi 20 milioni e giri un giocatore al Bologna: si era parlato di Ciciretti, già d'accordo con i partenopei per giugno, ma è difficile che il Benevento se ne privi. È caldo, invece, il nome di D'Alessandro, che è al Benevento in prestito dall'Atalanta (il club campano avrebbe l'obbligo di riscatto in caso di salvezza). Insomma, manca davvero poco affinché Napoli e Bologna si siedano al tavolo e mettano il tutto nero su bianco, la volontà di chiudere l'affare c'è.



Ora manca il sì del giocatore. Che ovviamente è lusingato dall'offerta del Napoli, che dovrebbe mettere sul piatto 1,5 milioni di euro a stagione più bonus, più del doppio di quanto percepisce a Bologna. L'attaccante è perfetto per Sarri: ambidestro, sarebbe una pedina fondamentale in grado di giocare a destra, a sinistra ma anche al centro dell'attacco. Non ci sono remore particolari da parte del giocatore, magari legate alla paura di giocare poco. Semplicemente Verdi si è preso qualche giorno di vacanza (è a Dubai con la fidanzata). Venerdì è fissato l'appuntamento telefonico col ds del Napoli Giuntoli, che ha avuto l'ok da parte del Bologna per trattare direttamente col giocatore. Dopo questo contatto, si procederà o meno alla chiusura dell'affare.



Se appunto Verdi dovesse tentennare, il Napoli virerebbe con forza su Gerard Deulofeu del Barcellona. Ormai fuori squadra, con Valverde che lo ha tagliato definitivamente, e senza alcuno spazio dopo il ritorno di Dembélé e l'arrivo di Coutinho, l'ex Milan è inseguito anche dall'Inter. Ma i nerazzurri offrono solo un prestito mentre il Barcellona è allettato dai 20 milioni che il Napoli potrebbe mettere sul piatto per il 23enne.