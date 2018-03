Milan, Reina libera Donnarumma

9 marzo 2018

Perché il Milan tratta l'acquisto, sia pure a parametro zero, di un portiere di quasi 36 anni? La domanda, lecita all'indomani dell'annuncio di Mirabelli sull'avvio delle contrattazioni con Pepe Reina, non può non aprire una serie di riflessioni significative sul futuro della porta del Milan. Allo spagnolo del Napoli, sempre che l'affare vada poi effettivamente in porto, i rossoneri avrebbero offerto un contratto biennale con opzione per un terzo anno. Una proposta di tutto rispetto per un portiere non più giovane che lascia supporre che difficilmente sarà affidato a Reina un ruolo da comparsa.



In altre parole: davvero il Milan mette sotto contratto un giocatore esperto e di qualità, ma anche non più giovanissimo, per lasciarlo in panchina? La risposta potrebbe essere anche banalmente sì. Reina, quindi, sarebbe stato inseguito dal Milan - e poi eventualmente comprato - per aiutare Donnarumma, titolare inamovibile, a continuare il suo percorso di crescita. Il punto, però, è che la risposta potrebbe anche essere no e che, di conseguenza, lo spagnolo del Napoli possa venire a Milano a fare il titolare. Con tutto quello che ne consegue.