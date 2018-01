Milan, Gattuso: "Sogno di restare". La società: "Gli acquisti estivi non saranno ceduti"

8 gennaio 2018

Il Milan ha tracciato la linea, con Gattuso al timone il 2018 dovrà capitalizzare gli sforzi fatti la scorsa estate: "La società mi ha dato una grande responsabilità e farò di tutto per continuare in panchina, servono risultati". Vittorie che dovranno arrivare confermando il gruppo, come fatto sapere dalla società: "La linea non cambia, nessuno dei giocatori arrivati in estate sarà ceduto". Bonaventura esalta Rino : "Si fa apprezzare da tutti".

La linea da seguire dettata dalla società rossonera con il cambio in panchina è stata piuttosto chiara e con l'arrivo di Gattuso non è cambiata, anzi, si è consolidata l'idea di capitalizzare al meglio un gruppo considerato di qualità dopo gli investimenti estivi. La sosta invernale permetterà ai giocatori di tirare il fiato e fare ancora più gruppo sotto la guida del neo 40enne Gattuso, apprezzato nello spogliatoio come ha rivelato Bonaventura: "E' riuscito a farsi apprezzare da tutti col suo carattere, la sua onestà e carisma".



E proprio dal gruppo e dalla voglia di emergere di Gattuso il Milan dovrà ripartire per cercare una seconda parte di stagione decisamente migliore rispetto ai primi, deludenti, sei mesi: "Ho ancora più responsabilità verso questo club rispetto a quando giocavo - ha commentato il tecnico rossonero all'ANSA -, ma mi sento a casa mia e farò di tutto per continuare. Ovviamente non voglio essere un peso per il Milan, sono l'ultimo dei problemi, ma è normale che mi piacerebbe continuare il mio lavoro. Bisogna fare risultati".



Con la palla ferma, però, impazza il mercato e se lo scambio di prestiti con l'Udinese tra Gomez e Jankto può essere una soluzione, la società ha commentato le voci di mercato circa possibili partenze tra i giocatori arrivati la scorsa estate, su tutti Andre Silva: "La linea non cambia: dei giocatori arrivati la scorsa estate al Milan, non verrà ceduto nessuno. Andre Silva e Borini (citati dai quotidiani ndr) sono due punti di riferimento importanti nella rosa del Milan. La priorità nel lavoro di Gattuso dopo la sosta è la loro valorizzazione e il consolidamento di tutti i giocatori approdati a Milanello".