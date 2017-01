Milan-Donnarumma, il rinnovo a 18 anni: ma Raiola per ora frena

3 gennaio 2017

Blindare Gigio Donnarumma è uno dei principali obiettivi della futura proprietà cinese, che - come riferito dalla Gazzetta dello Sport - attende per il 28 febbraio le autorizzazioni del governo cinese all'esportazione dei capitali in vista del closing del 3 marzo. Considerando che il giocane portiere diventerà maggiorenne il 25 febbraio, saranno dunque quelli i giorni decisivi per il prolungamento del contratto, possibilmente per i prossimi cinque anni.



Nel frattempo la società rossonera non molla la pista Deulofeu, obiettivo numero uno per l'attacco. Come riferito da Tuttosport, proseguono i contatti con l'agente dello spagnolo, ma l'Everton prima di liberarlo vuole cautelarsi con un valido sostituto. Inoltre gli inglesi non hanno intenzione di lasciare partire il giocatore gratis, con la formula del prestito; ecco perché il Milan pensa a un diritto di riscatto che possa accontentare tutti, compresi i cinesi che prima del closing non vogliono investimenti. Nei prossimi giorni Gines Carvajal, agente di Deulofeu, sarà in Inghilterra per parlare direttamente con l'Everton e chiedere la cessione dell'attaccante, che con Koeman non trova spazio e non vede l'ora di rimettersi in gioco a Milano.