Crippa vince anche a Monza sui 10 km del DKRace in 28’24

Per il pluriprimatista italiano un buon test a conferma dell'eccellente condizione

Yeman Crippa ottiene un ennesimo successo, in questa sua stagione che promette molto bene in vista degli impegni più importanti dell’anno, correndo nel parco di Monza per la seconda edizione dei 10 chilometri su strada della DKRace, già vinta peraltro l’anno scorso.

Per il pluriprimatista nazionale di ben 7 specialità della pista e della strada, praticamente tutte dai 3000 metri ai 42,195 km della maratona, il crono finale è stato di 28’24 al termine di una prova essenzialmente di test, condotta senza forzare, con un passaggio intorno ai 14’30 a metà gara per poi continuare in progressione.