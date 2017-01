Milan-Deulofeu: affare fatto, ma mancano le visite mediche

20 gennaio 2017

Non è un giallo, ma solo una piccola retromarcia. Il Milan aveva annunciato poco prima delle 20 l'arrivo di Gerard Deulofeu in prestito secco dall' Everton con un tweet sul proprio profilo. Il tweet, però, è stato rimosso . Il motivo è semplice: fino a quando Deulofeu non sosterrà le visite mediche, l'affare non sarà ufficiale. La bontà della trattativa non è in discussione . Lo spagnolo arriverà domenica a Milano, poi sosterrà le visite mediche e infine metterà la firma sul contratto fino al 30 giugno 2017.

LA TRATTATIVA NON È IN DISCUSSIONE

Il tweet rimosso non deve spaventare i tifosi del Milan: Gerard Deulofeu sarà rossonero non appena sosterrà le visite mediche. Ed era stato proprio il club di via Aldo Rossi a comunicare l'arrivo dello spagnolo, in prestito secco fino al 30 giugno 2017, senza diritto di riscatto. Un messaggio poi rimosso, in quanto ha fatto pensare ad una ufficialità che non poteva essere tale, dal momento che lo spagnolo non ha ancora effettuato i test fisici di rito. Deulofeu è atteso a Milano domenica.



Dall'Inghilterra Sky Sports Uk ha letto la retromarcia social del Milan in chiave negativa: "L'Everton sostiene che non c'è alcun accordo finale. I dirigenti del club sono furiosi per un annuncio arrivato prima che la trattativa abbia raggiunto una conclusione positiva", scrive il media britannico.



LA TRATTATIVA: PRESTITO SECCO SENZA DIRITTO DI RISCATTO

In attesa quindi di capire quando Deulofeu diventerà un giocatore rossonero, va detto che nella serata di venerdì era chiaro - e palese - che la trattativa si era conclusa positivamente. Il Milan aveva annunciato anche la formula del trasferimento: prestito secco senza diritto di riscatto. I vincoli imposti dalla situazione societaria rossonera erano chiari: solo prestiti e nessun diritto o obbligo di riscatto.



L'Everton ha tentennato, perché il giocatore gradiva la destinazione milanese, ma il club aveva sul piatto altre offerte di prestito più corpose rispetto ai 500mila euro messi sul piatto da Galliani, in accordo con la cordata cinese. Nelle ultime ore circolava la cifra che i Toffees avevano stabilito per il riscatto: 18 milioni di euro. Un prezzo che avrebbe comunque significato un mancato riscatto da parte del Milan.