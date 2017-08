Milan, ci siamo per Kalinic: Antonelli per la Fiorentina, distanza minima

14 agosto 2017

La fumata bianca è destinata ad arrivare, con Simeone che a Genova aspetta segnali da Firenze per vestirsi di viola, ma c'è ancora una minima distanza tra Milan e Fiorentina che complicherà i rispettivi piani. L'intoppo sta semore nel valore complessivo dell'operazione. La Fiorentina valuta Kalinic 30 milioni e per questo motivo ha chiesto ai rossoneri 25 milioni più Antonelli (o 25 + 5 di bonus), mentre Fassone e Mirabelli vorrebbe racchiudere nei 25 milioni il cartellino del terzino (valutato 5, quindi 20 milioni più Antonelli). Distanza minima, ma con una soluzione che tarda ad arrivare, con l'Everton alla finestra. Gli inglesi vorrebbero il croato che però ha già fatto sapere di voler raggiungere Montella al Milan.



Insomma, il sogno proibito per l'attacco rossonero potrebbe rimanere tale, ma Montella vedrebbe arrivare la sua soluzione preferita dal punto di vista tattico. Fino alla chiusura del mercato, però, mai dire mai e se Aubameyang da Dortmund - via Instagram - si è esposto ulteriormente inguaiando se stesso e in qualche modo anche il Milan, per Belotti le speranze di convincere Cairo a cederlo sono ormai ridotte a un lumicino dell'ultima ora. A Milanello intanto circola ancora Bacca, destinato alla Liga ma alle condizioni imposte dal Milan: almeno 20 milioni di euro. Il Siviglia ci sta lavorando, ma anche il Villarreal ha chiesto informazioni alla società.